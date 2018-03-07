Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Adana sınırları içinde yer alan ve büyüklükleri 15 bin 280 hektarla 61 bin 737 hektar arasında değişen 6 saha için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi.
07 Mart 2018 Çarşamba20 C.Ahir 1439
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Türkiye'den petrol hamlesi! İzin çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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