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9 yıl önce üzeri örtülmüştü! Gün yüzüne çıktı…

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9 yıl önce üzeri örtülmüştü! Gün yüzüne çıktı…
Adıyaman’da 2009 yılındaki kazılarda ortaya çıkan ve üzeri örtülen 155 metrekarelik mozaik yeniden açıldı. Perre Antik Kent'in göz kamaştıran bir eseri daha ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
9 yıl önce üzeri örtülmüştü! Gün yüzüne çıktı… 9 yıl önce üzeri örtülmüştü! Gün yüzüne çıktı… 9 yıl önce üzeri örtülmüştü! Gün yüzüne çıktı…

Adıyaman’da 2009 yılındaki kazılarda ortaya çıkan ve koruma amaçlı üzeri yeniden kapatılan 155 metrekarelik mozaik 9 yıl aradan sonra yeniden gün yüzüne çıktı.

M.Ö. 1. yüzyılda Kommagene Krallığının beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'teki nekropol alanında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan 155 metrekarelik dev mozaik yeniden gün yüzüne çıktı. 2009 yılında Adıyaman Müze Müdürlüğü öncülüğünde yapılan kazılarda ana kaya oyularak yapılan tapınak ve 155 metrekare büyüklüğünde çeşitli figürlerin bulunduğu mozaik bulunmuştu. Mozaik güvenlik ve koruma amaçlı olarak üzerine tekstil malzemesi serilerek, toprakla kapatılmıştı.

Roma dönemine ait olduğu tespit edilen mozaiğin orta ana sahnesinde asma dalı, üzüm taneleri, otlayan geyi, horoz, tavuk, telli turna bulunuyor. Mozaiğin yan çerçevelerinde ise altıgen, baklava dilimi, kalp ve üç boyutlu küre figürleri yer alıyor. Mozaik büyüklüğü bakımından bu güne kadar bölgede bulunan en büyük mozaik olma özelliğini taşıyor.

Perre Antik Kenti Çevre Düzenlemesi ve Uygulamaları Projesi kapsamında mozaiğin bulunduğu alanı kaplayacak şekilde çelik konsorsiyum yapıldı. İçerisine yürüyüş yolu yapılan mozaikli alandaki çalışmalarda sona gelindi. Müze Müdürlüğü ekipleri koruma evinin yapılmasının ardından mozaiğin üzerine açarak, kaba temizliğini tamamladı. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerinin bu hafta yapacakları inceleme sonrasında tutacakları raporun ardından, yapılacak olan rektorasyon ve konservasyon çalışmasının ardından mozaik ziyarete açılacak.

 

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan mozaik ile ilgili bilgi vererek, “Bu mozaikli alan 155 metrekare olup, yaklaşık 130 metrekaresi sağlam şekilde ortaya çıkartılmıştır. Mozaik M.S. 5. Yüzyıl ile tarihlenmektedir. Siyah, beyaz, mavi seralarla oluşturulmuş bir mozaik olup, orta ana sahnede asma dalı yaprakları, üzüm taneleri, otlayan geyikler, horozlar, tavuk figürleri bulunmaktadır. Yine üç boyutlu kule biçimli motifler bulunmaktadır. Altıgen biçimli motifler ve kalp motifi bulunmaktadır. 2009 yılında ortaya çıkarıldıktan sonra koruma amaçlı üzeri tekstil bezi ve toprakla kapatılarak koruma altına alındı. 2016 yılında ise üzerine çatı sistemi yapıldı. 2017 yılında etrafı güneş ışığı kırılmasını sağlamak amacıyla etrafı kapatıldı ve yürüme yolları yapıldı. Son olarak Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden gelecek olan ekiplerin incelemeleri sonucu bir rapor hazırlanacak. Rapor sonucunda ise restorasyon ve konservasyon yapıldıktan sonra ziyaretçiye açılacak” dedi.

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