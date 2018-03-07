Tam 100 milyar TL! Erdoğan şahit olacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Bir aksilik olmazsa mart ayının sonunda, muhtemelen 27 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 100 milyar liranın üzerinde yatırım teşvik belgelerini 21-22 yatırımcıya vereceğiz' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi faizlerine ilişkin, "Bunun zaman içinde oturacağını, olması gereken yere, yani yatırımcıların yatırım yapılabilir kabul ettiği, ihracatçının 'Ben bununla sipariş alabilirim, hammadde alabilirim, üretim yapabilirim' diyebileceği seviyelere doğru hızla yaklaşacağını göreceğiz." dedi.



Türkiye'nin 2017'yi yüzde 7'nin üzerinde büyüme ve yüzde 10,2'lik ihracat artışıyla kapattığını belirten Zeybekci, geçen yıldaki yatırım performansının da 2018 ile ilgili beklentilerin pozitif olmasını sağladığını söyledi.



Zeybekci, "2017’de 2016'ya göre özel sektöre verdiğimiz yatırım teşvik belgelerinin parasal tutarı yüzde 81 arttı. 2018'de yine aynı hızla büyüyeceğiz dedik. İhracatımız bu anlamda önemli bir gösterge olarak, ocak ve şubat aylarında arka arkaya yüzde 17 ve yüzde 14 artmaya devam etti. İhracatımız ve üretimimizin bu kadar hızlı artması kapasite kullanım oranlarımızı da yüzde 80'lere getirdi. Bu şu demek; artık Türkiye’de üretimle ilgili genişleyebileceğimiz alan kalmadı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yoğun bir şekilde imalat sanayisinde yatırım seferberliğini göreceğiz. Hükümet olarak şu anda aldığımız kararlar ve destek mekanizmaları bunu teşvik edici yöndedir. Çok yakın bir zamanda Sayın Başbakanımızın yatırım, kapasite artırımı, imalat sanayisiyle ilgili destek ve teşviklere yönelik çok önemli ve kapsamlı açıklamaları olacak." şeklinde konuştu.



Gelecek dönemde üretimi destekleyici mekanizmaları hayata geçireceklerini, ihracata dayalı büyümeyi destekleyeceklerini ve reel sektörü destekleyen açıklamaları olacağını anlatan Zeybekci, şunları kaydetti:



"Faiz oranlarıyla ilgili, yani üretim sektörlerinde imalat sanayisindeki yatırımların faizle ilgili yüklerini hafifletmekle ilgili önemli adımlarımızı attık ve atmaya devam edeceğiz. Dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemine sahibiz. İnşallah bir aksilik olmazsa mart ayının sonunda, muhtemelen 27 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 100 milyar liranın üzerinde yatırım teşvik belgelerini 21-22 yatırımcıya vereceğiz. Belirlediğimiz 7-8 sektörde, Türkiye artık kendi global devlerini yaratacak. En çok cari açık verdiğimiz alanlarda proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle destek sağlıyoruz."