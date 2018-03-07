Afrin'de tarih yazılıyor! İsmi değiştirildi

Afrin'in Bilalköy beldesinde yer alan Kel Tepe'sinin adı şehitlerimizin anısına istinaden "1083-Şehitler Tepesi" olarak değiştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'de pusuya düşürülerek şehit olan askerlerimiz unutulmadı.

Afrin'in Bilalköyü beldesinde yer alan 1082 rakımlı Kel Tepesi'nde, yoğun sisi fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG mensupları, ABD'nin ve diğer dış güçlerin yardımıyla yaptıkları tünellerden çıkarak 8 askerimizi şehit etmiş 13 askerimizi de yaralamıştı. Yoğun çatışmalar sonucu bölge ele geçirilmiş ve terör örgütü mensupları kaçamadan etkisiz hale getirilmişti.

1083-ŞEHİTLER TEPESİ OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Afrin'in Bilalköy'ünde yer alan "Kel Tepesi" terör örgütünden arındırılarak tepeye Türk bayrağı çekildi. Saatlerce süren çatışmaların yaşandığı tepede, Mehmetçiğimizin teröristlere karşı ortaya koyduğu müthiş duruş unutulmadı.

8 askerimizin şehit düştüğü ve 13 askerimizin yaralandığı "Kel Tepe"sinin adı şehitlerimizin anısına istinaden "1083-Şehitler Tepesi" olarak değiştirildi.