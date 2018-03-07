Meclis sil baştan değişecek: O makam tarih olacak

2019’da Türkiye’de siyasi sistemi sil baştan değiştirecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için çalışmalar hız kazandı.

İttifak çalışmalarının tamamlanıp Meclis’e sunulmasının ardından AK Parti ikinci adım olan uyum yasaları için harekete geçti. Daha önce çeşitli komisyonlar oluşturan AK Parti, vekillere de bir mektup göndererek görüş ve önerilerini istedi. Kurulan komisyonlarda birçok madde ele alınacak. Partinin uyum yasaları kapsamında ele alacağı konulardan biri de ‘Başbakanlık’ makamı olacak. Çünkü 2019 itibarı ile kaldırılacak olan ‘Başbakanlık’ın hem yasalardan hem de Meclis İç Tüzüğü’nden kaldırılması gerekiyor.

2019’DA BAŞBAKANLIK OLMAYACAK

En önemli başlıklar arasında ‘Başbakanlık’ ifadesinin yasalardan çıkartılması ve Meclis İç Tüzüğü çalışmaları olacak. Başbakanlık 2019 itibari ile olmayacağı için önce yasalardaki ifadelerden çıkartılacak ardından Meclis’teki oturma düzeni ve makamlardan kaldırılacak. Ayrıca çalışmalar kapsamında bazı komisyonlar lağvedilerek yerine yeni sistem ile uyumlu komisyonlar kurulacak.

BAŞBAKANLIK İFADESİ KALKACAK

Uyum yasalarını çalışacak komisyonun önündeki en önemli maddelerden biri Başbakanlık makamını ilgilendiren yasalar olacak. 2019'da başbakanlık sistemi kalkacağı için yasalardaki başbakanlık ifadesinin kaldırılması için gerekli mevzuat hazırlanacak.

MECLİS SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK

Uyum yasaları ile Meclis’in düzeni de sil baştan değişecek. Özellikle Meclis’in çalışma sistemini içeren Meclis İç Tüzüğü yeni sisteme uyarlanacak. Yeni sistemde ‘Başbakanlık’ kaldırıldığı için oturma düzeni ve Meclis’teki makam kaldırılacak. Bunun yerine Cumhurbaşkanı için yeni bir makam oluşturulacak. Bakanlar da Meclis dışından atanabileceği için Genel Kurul’daki oturma düzeninde önemli değişiklikler yapılacak. Ayrıca vekil sayısı 550’den 600’e çıkacağı için Genel Kurul’da yeni vekillere yer açılması gerekiyor. Bunun içinde Bakanların oturduğu alan loca bölümünde yeni oluşturulacak bir alana taşınarak açılan alana vekiller için masalar eklenecek.

YENİ SİSTEME YENİ KOMİSYON

Uyum komisyonundaki çalışmalar çerçevesinde yeni sisteme uygun yeni komisyonların kurulması öngörülürken eski sistemdeki bazı komisyonların lağvedilmesi planlanıyor.

Yeni Şafak