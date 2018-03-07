Ünlü isim hayatını kaybetti

Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Yaşar Gaga, bir ay önce kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alınmıştı. Sezen Aksu'nun da, menajerliğini yapan Gaga'dan acı haber geldi. Yaşar Gaga yaşamını yitirdi.
07 Mart 2018 Çarşamba20 C.Ahir 1439
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