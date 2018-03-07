Trump yeni bir savaşta ısrarcı! Yeni hedefi o ülke

ABD Başkanı Trump'ın ekonomik savaşın başlayacağı anlamına gelen ithal çeliğe yüzde 25, aluminyuma yüzde 10 gümrük vergisi kararı sonrası tansiyonu yükseltecek yeni bir hamle hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Tüm dünyayı etkileyecek olan ekonomik bir savaşı başlatmaya çalışan Trump yönetimi, şimdi de tansiyonu biraz daha yükselterek kendisine en büyük rakip olarak gördüğü Çin'i hedef almaya başladı.

Trump, ABD'deki Çin yatırımlarına kısıtlamalar getirmeyi ve Çin'den gelen ithalata geniş çaplı tarife uygulamayı gözden geçiriyor.

Öte yandan Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına tarife uygulayacağına ilişkin geçtiğimiz hafta yaptığı duyuru, küresel ticaret gerilimini artırmıştı. Trump'ın serbest ticareti destekleyen baş ekonomi danışmanı Gary Cohn ise açıklama sonrası istifa etti.

TRUMP'A UYARI: KAZANAN OLMAZ



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, bir ticaret savaşını hiçkimsenin kazanamayacağını söyledi.

Lagarde, ABD'nin ithal mallara gümrük vergisi getirmesinin yaratacağı makro ekonomik etkinin, eğer diğer ülkeler de gümrük vergisi uygularlarsa, ciddi olacağını söyledi.