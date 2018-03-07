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Artık yasak! İsteyen giremeyecek

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Artık yasak! İsteyen giremeyecek
Meclis'e aranmadan makam araçlarıyla giren üst düzey bürokratların yer aldığı liste yenilendi.
Artık yasak! İsteyen giremeyecek Artık yasak! İsteyen giremeyecek Artık yasak! İsteyen giremeyecek

 Buna göre; vali yardımcıları, kaymakamlar, hâkim ve savcılar, kuvvet komutanları ile Sahil Güvenlik Komutanı dışındaki general ve amiraller makam araçlarıyla Meclis Kampusu'na giremeyecek.

Meclis Güvenlik Yönetmeliği'nin ekinde yer alan, "Güvenlikten Muaf Makam Sahipleri" listesi yenilendi.  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı TBMM Başkanlık Divanı Toplantısı'nda, bu liste gündeme gelmiş ve tartışıldıktan sonra, Meclis güvenliği açısından kapsamının daraltılması gerektiği vurgulanmıştı. 
Başkanlık Divanı toplantısından sonra TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu başkanlığında toplanan Meclis Güvenlik Koordinasyon Kurulu, bu listeyi güncelleyerek kapsamını daralttı. 

Güvenlikten muaf makam sahipleri listesinin yeni hali, TBMM Başkanlık Divanı'nda onaylandıktan sonra uygulanmaya başlanacak. Daha önce listede yer aldıkları için, makam araçlarıyla aranmadan Meclis Kampusu'na giren makam sahipleri arasında yer alan vali yardımcıları, kaymakamlar, hâkim ve savcılar, genel müdürler, general ve amiraller, artık makam araçlarıyla kampusa giremeyecek. 

Sadece; 81 il valisi, il belediye başkanları, eski milletvekilleri, müsteşar, müsteşar yardımcıları, yüksek yargı organlarının başkanları ve üyeleri, başsavcıları, üniversite rektörleri, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık yapmış olan kişiler, Genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, Sahil Güvenlik komutanı ve Emniyet genel müdürü listede yer aldıkları için aranmadan makam araçlarıyla Meclis Kampusu'na girebilecek.

'GELMEK İSTEDİĞİ MİLLETVEKİLİNDEN RANDEVU ALACAK'

Salim Uslu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, makam araçlarıyla TBMM Kampusu'na giren makam sahibi kişilere kısıtlama getirdiklerini vurgulayarak, bu kişilerin, gelmek istedikleri milletvekillerinden ya da makamlardan randevu alabileceklerini söyledi. Uslu, "Bir il ya da ilçedeki vali yardımcısı, savcı, hâkim ya da kaymakam makam aracıyla Meclis Kampusu'na giremeyecek. Meclis'e makam aracıyla geldiği zaman şoförü, aracı Dikmen Kapı'daki ziyaretçi otoparkına park edecek ve ondan sonra normal ziyaretçi gibi Meclis'e girebilecek. Nasıl Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa isteyen kişi, makam aracıyla istediği zaman giremiyorsa Meclis'e de giremeyecek" dedi.

Salim Uslu, bu uygulama sonucunda kampus içinde pek fazla araç yoğunluğu olmayacağını, böylece Meclis'in daha güvenli bir yer haline geleceğini bildirdi. 

Kampus içinde çok sık olarak denetleme ve sağlık açısından yürüyüş yaptığını belirten Uslu, "Şoför, makam aracını park ettiği park yeri ya da kaldırımda, kışın ısınmak için kaloriferi, yazın da klimayı sürekli çalıştırıyor. Bu israf. Bu israfı önlememiz lazım" ifadesini kullandı.

'MİLLETVEKİLLERİNİN KONULAN KURALLARA UYMASI LAZIM' 

TBMM İdare Amiri Uslu, güvenlikle özgürlük arasındaki dengenin iyi kurulması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah korusun, Meclis'e yönelik bir tehdit ya da taciz olursa, bunun altından kalkamayız. Çünkü bu saldırı yapıldığı zaman, Ankara'nın kalbinde olan TBMM'ye yapılmış olacaktır. Bu nedenle milletvekillerimizin alınan kararlara ve konulan kurallara çok sıkı şekilde uyması lazım. Bir milletvekilinin, diğer vekilin almadığı misafirleri istediği saatte kendi aracına alıp içeri alması, buradaki güvenliği çok ciddi şekilde tehlikeye düşürmektedir." 

Salim Uslu, Meclis'e gelmeyi sürekli olarak alışkanlık haline getirmiş kişiler olduğuna da değindi. Bu kişilerin kampusa girdikten sonra milletvekillerini dolaştığını, burada yemek yediğini, zamanını burada geçirdiğine işaret eden Uslu, bu kişilerle ilgili önlem alacaklarını kaydetti. 

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