Geçtiğimiz gün programında oyuncu Mehmet Aslantuğ'u konuk eden Hülya Avşar, yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Aslantuğ ile gerçekleştirdiği sohbeti sırasında, "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın. Evde de kadın baskın, dışarıda erkek, erkek egemenliği diyorum, erkek üstünlüğü, baskısı demiyorum. Erkek egemenliği güzel bir duygu geliyor bana." diyerek önce Aslantuğ'u ardından ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada da bu sözleriyle sert eleştirilere maruz kalan Hülya Avşar açıklama yaparak, "Sözlerimin arkasındayım!" dedi.

"CIMBIZ ÇETESİ NE DERSE DESİN!"

Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e açıklamalarda bulunan Hülya Avşar, kendisini eleştirenleri 'cımbız çetesi' olarak niteleyerek, konuşmasının belli bir bölümünü çekip aldıklarını söyledi.

Avşar kızı, "Ben bütün bir konuşma yaptım. Kimseye çalışmayın falan demedim. Tam aksine çalışın diyorum. Kendim hâlâ çalışan bir insanım. Zehra'yı da çalışacak bir kadın olarak yetiştiriyorum. Kadının evde yapması gereken şeyler var. Çocuğuna bakacak, evde yemeği yapacak. Bunu iki işi birden beceremiyoruz. Bak bunu ben de beceremedim. Ayrılıklarım bu yüzden oldu. Boşanmaların çoğu bu yüzden oluyor. Ortadan cımbızla çekip almışlar, onun üzerinden TT olma numaraları çekiliyor, sosyal medya infazları yapılıyor. Ve o cımbız çetesi ne derse desin, konuşmamın tamamında söylediklerime sadığım ve arkasında duruyorum." dedi.

ASLANTUĞ ARAYA GİRMİŞTİ

Program sırasında Hülya Avşar bu konuyla ilgili yorumlarda bulunurken araya giren Mehmet Aslantuğ'a ise Avşar kızına verdiği yanıt nedeniyle sosyal medyada övgü dolu yorumlar yağdı.

Aslantuğ, "Tam bu değil galiba. Bu biraz sertleşmiş hali. Üretime girmesi lazım kadının. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor var ya Ata'nın işaret ettiği" demişti.