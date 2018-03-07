Seda Sayan'dan 'inşaat işçileri' açıklaması

Geçtiğimiz gün programında Ece Gürsel'i ağırlayan Seda Sayan, yaptığı açıklamayla herkesi şaşkına çevirmiş ve sosyal medya üzerinden sert bir dille eleştirilmişti.

Sayan, konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak yanlış anlaşıldığını belirtti.

"KİMSEYİ KÜÇÜMSEMEM"

Manken Ece Gürsel'e bir seyircinin "Sperm bankasından çocuk doğurur musunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Gürsel olumlu yanıt vermişti. Seda Sayan ise Gürsel'e dönerek, "Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyosunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var?" diyerek herkesi şaşkına çevirmiş ve sosyal medyadan eleştirilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü sanatçı, " Yanlış anlaşıldım. Dünyada birini ya da birilerini küçümseyecek son kişiyim. Benim babam da inşaat işçisi. Ben gecekondu çocuğuyum. Lütfen bilgi kirliliğine itibar etmeyiniz." dedi.