Bin 500 dolar nafaka alacak

Hande Ataizi ile Amerikalı gazeteci eşi Benjamin Harvey, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde görülen davaya ikili avukatlarıyla birlikte katıldı. Mahkemenin kararına göre çiftin oğulları Leon'un velayeti Ataizi’ne verirken, ayda bin 500 dolar iştirak nafakası ödemesine karar verdi.
Mahkeme ayrıca Ataizi’ne tazminat ödenmesine de karar verdi.
Ataizi, boşanma dilekçesinde şu iddialara yer vermişti:
"Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür."