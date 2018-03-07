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Depoya taşırken basıldılar! 1 milyon liralık...

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Depoya taşırken basıldılar! 1 milyon liralık...
İstanbul Ataşehir'de yedek oto parça satıcılarına yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira tutarında lüks oto motoru ele geçirildi
Depoya taşırken basıldılar! 1 milyon liralık... Depoya taşırken basıldılar! 1 milyon liralık... Depoya taşırken basıldılar! 1 milyon liralık...

İstanbul Ataşehir'de bulunan yedek otoparça satıcılarının faaliyet gösterdiği bir ticaret merkezine düzenlenen baskında, piyasa değeri 1 milyon lira tutarında lüks oto motoru ve parçaları ele geçirildi. Mercedes, BMW, Audi ve Jaguar marka otolara ait olup sandık motor olarak tabir edilen 55 parça motor ve motor parçalarının belgelerini ibraz edemeyen 2 oto yedek parçacısı gözaltına alındı. Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen motorlarla ilgili çalıntı incelemesi de başlatıldı. 

 

42 MOTOR, 13 MOTOR BLOĞU

İstanbul Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Ataşehir Mimar Sinan mahallesi Üsküdar caddesi’nde bulunan Yedpa ticaret merkezindeki bir yedek parça mağazasına "kaçak motor taşınıyor" ihbarıyla, ihbarda belirtilen adrese operasyon düzenledi. Selçuk B ve Yunus E. isimli şahıslara ait mağaza ve depoya düzenlenen baskınlarda, bir kamyon kasasından yedek parça deposuna taşınan, sandık motor olarak tabir edilen 42 adet otomobil motoru ile 13 adet motor bloğu ele geçirildi.

MERCEDES, BMW, JAGUAR VE AUDİ MOTORLARI

Suç üstü yapılan baskında, kamyon kasasından depo ve mağazaya taşınmaya çalışılan Mercedes, BMW, Audi ve Jaguar marka otomobil motorları ve motor bloklarının belgelerini ibraz edemeyen Selçuk B ve Yunus E.isimli 2 yedek parçacı 5607 sayılı kaçakçılık kanuna muhalefet suçlanmasıyla gözaltına alınıp emniyete götürüldü. El konulan ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu ifade edilip gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen motorlarla ilgili olarak çalıntı incelemeside başlatıldı.

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