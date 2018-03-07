07 Mart 2018 Çarşamba20 C.Ahir 1439
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Tarihi fırsattan yararlanmak için son gün!

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Tarihi fırsattan yararlanmak için son gün!
2B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerle ilgili satın alma başvuruları için bugün son gün. Normal zamanda 6 ay önce bitmesi gereken başvuru süresi 7 Mart'a uzatılmıştı.
Tarihi fırsattan yararlanmak için son gün! Tarihi fırsattan yararlanmak için son gün! Tarihi fırsattan yararlanmak için son gün!

2B arazileri için satın alma başvurusunda bulunmayanlarla başvuru yapıp peşinat bedelini veya ikiden fazla taksitini ödemediği için haklarını kaybedenlere tanınan süre bugün sona eriyor.

Kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen ve devletle vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlayan 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun" uyarınca, bugüne kadar söz konusu taşınmazlardan önemli miktarı satıldı.

 

7 milyar TL tahsilat

Geçtiğimiz ay açıklanan rakamlara göre, bu kapsamdaki satışı mümkün taşınmazlara başvuru yapan 828 bin vatandaştan 707 binine, 507 bin adet taşınmazın satışının yapıldı.

Bu taşınmazların 10.5 milyar lirayı bulan bedelinden 7.3 milyar lirasının tahsil edildi, kalan tutar ise taksite bağlandı.

Bakan Ağbal geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, “Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bu hakka sahip tüm vatandaşlarımızı 7 Mart’a kadar başvuru ve ödeme yaparak, bu tarihi fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” demişti.

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