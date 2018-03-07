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O ilimize piyango vurdu! Altın için geliyorlar...

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O ilimize piyango vurdu! Altın için geliyorlar...
Kanadalı Centerra Gold firması, Kayseri`nin Develi ilçesinde altın çıkarmak için 210 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı.
O ilimize piyango vurdu! Altın için geliyorlar... O ilimize piyango vurdu! Altın için geliyorlar... O ilimize piyango vurdu! Altın için geliyorlar...

Toronto Borsası'nda işlem gören ve 2 milyar dolarlık yıllık ciroya  sahip Centerra Gold, Türkiye'de bir süreden beri devam eden araştırma ve  incelemelerin ardından yatırım yapma kararı aldı.
 
Toronto'da bugün sona eren ve dünya madenciliğinin en büyük  organizasyonlarından biri olarak nitelendirilen PDAC 2018'de, AA muhabirine  açıklamalarda bulunan Centerra Gold Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Başkan  Yardımcısı John Pearson, Türkiye'nin madencilik açısından muhteşem bir ülke  olduğunu söyledi.
 
Türkiye'de kaydettikleri yeni gelişmelerden heyecan duyduklarını ifade  eden Pearson, ''Yeni projemizin imar ve inşaatı için sabırsızlanıyoruz. Türkiye,  yeni maden tesisi kurmak için muhteşem bir ülke. Türkiye'nin her gün ilerleyen  bir maden sektörü var. Türkiye'de işlerimizi genişletip büyütmek istiyoruz''  dedi.  
 
Türkiye'deki araştırma ve keşif çalışmaları süresince devlet  yetkilileri ve yerel halkla son derece sağlıklı ilişki kurma fırsatı bulduklarını  anlatan John Pearson, şunları söyledi: 
 
''Türkiye'nin madencilik ve keşiflere karşı derin bir bakış açısı  olduğunu gördük. Firma olarak 2009-2010'da bir keşif alanına dahil olduk ve bu da  Öksüt Projesi'ne ve maden yataklarının keşfine yol açtı. Bu sırada ülke ve  ekonomisi hakkında öğrendiklerimiz bizi Türkiye'de Öksüt Projesi için 210 milyon  dolarlık bir yatırım yapma konusunda karar alma noktasına getirdi.  Türkiye  yatırıma meyilli, perspektifi olan bir ülke. Halihazırda yürürlükte olan  madencilik yasaları, firmalara kârlı bir iş imkanı sunuyor. Türkiye'ye daha fazla  yatırım yapmayı ve yeni maden yatakları bulmayı istiyoruz.''
 
"210 MİLYON DOLARLIK KREDİ İŞLEMİ TAMAMLANDI"
  
Centerra Gold'un, Türkiye'deki faaliyetleri için kurduğu Öksüt  Madencilik A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Alper Sezener de  son 4  senedir yürütülen çalışmaların, alınan yatırım kararı ile meyvesini verdiğini  söyledi. Sezener, ''210 milyon dolarlık yatırım için, uluslararası banka  kredileri ve izin işlemleri tamamlandı. Nisan ayı içinde inşaata başlayıp, madene  ulaşım yollarını tamamlamayı planlıyoruz. Bunun ardından 22 ay içinde ilk altını  çıkarıp operasyona başlamayı öngörüyoruz'' diye konuştu.  
 
Önceliklerinin işçi ve iş yeri güvenliği olduğunu kaydeden Sezener,  ''Dünyada üstün standartlarda en iyi teknoloji neyse o kullanılacak. Önceliğimiz  insan ve çevre. İnsansız ve çevresiz bir dünyanın zaten bir anlamı olmaz.  Herkesin, işini yaptıktan sonra evine sağlıklı bir şekilde dönebilmesi ilkemiz''  dedi.
 
"MİLLİ MADEN PROJESİ'NİN BİR PARÇASI"
 
Yatırımı Milli Maden Projesi'nin bir parçası olarak gördüklerini  belirten Sezener, "Ülkemizin milli madenciliğinin, yabancı yatırımcıların desteği  ile daha da ileri götürülebileceğini düşünüyoruz. Yabancı yatırımcıların,  madenciliğimize getireceği yüksek standartların, madenciliğimize yeni ufuklar  açacağına da inanıyoruz'' şeklinde konuştu. 
 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de halen Kanada  menşeli 17 firmanın, arama, üretme veya ortaklıklar şeklinde madencilik yatırımı  mevcut.1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de maden arama ve çıkarma yatırımlarına  giren Kanadalı firmalar, altın ve bakır üretiminde yoğunlaşmış durumda.

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