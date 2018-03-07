Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp soruları gösterdiler!

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanık S.K. ile avukatı hazır bulundu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık, 2013 yılında jandarma astsubaylık sınavı sorularının Kur'an-ı Kerim'e el bastırılıp yemin ettirildikten sonra kendilerine gösterildiğini itiraf etti.

Üniversiteyi bitirdikten sonra 2013 yılında İstanbul'a iş aramaya gittiğini, örgüte ait evlerde barınmak zorunda kaldığını anlatan S.K, 15 Temmuz darbe girişiminden önce bu yapıyla bağlantısını bitirdiğini ileri sürdü.

İstanbul'da aynı evde kaldığı FETÖ mensuplarının isimlerini de paylaşan S.K, mahkeme heyetinin Fetullah Gülen hakkındaki görüşlerini sorması üzerine, "Ben yanlarına barınmak için girdim. Bunların terör örgütü olduğunu bilseydim asla yaklaşmazdım." görüşünü dile getirdi.



"Bir saat soruları inceledim"

Kaldıkları eve gelen ve adını "Mahmut" olarak hatırladığı FETÖ mensubunun, kendisine "Astsubay olmak ister misin?" diye teklifte bulunduğunu aktaran S.K, şunları söyledi:

"Daha sonra beni 'Şahin' isimli bir şahısla görüştürdüler. Akabinde astsubaylık sınavlarına hazırlanmaya başladım. 2013 Nisan ayında 'Kerem' kod adlı kişi aradı. Pendik'te bir eve çağırdı. Adını bilmediğim ve daha önce hiç görmediğim biri dizüstü bilgisayarını açtı. Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp soruları gösterdi. Bu sorular 2013 jandarma sorularıydı. Bir saat soruları inceledim. Daha sonra da evden çıktım. Sınavda, o evde gösterilen soruların 20'sine rastladım. Fakat ben o yıl sınavı kazanamadım. 2014 yılında tekrar sınava hazırlandım. Farklı dershaneye gittim ve kazandım. Kazandığım sınavda daha önceden soru gösterilmedi."

Astsubay olduktan sonra 2015 yılında Eskişehir'e atamasının gerçekleştiğini belirten sanık S.K, "Eskişehir'e geldikten sonra bunlarla olan bağımı zaten kesmeye başlamıştım. 2016 bahar aylarına kadar bunlar beni aramaya devam etti ama ben muhatap olmadım. Ankara'da Jandarma Astsubaylık Okulu'nda okuduğum dönemde bu yapı ile alakalı diyeceğim hiçbir devre arkadaşım yok." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.