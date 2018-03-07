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Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp soruları gösterdiler!

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Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp soruları gösterdiler!
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında mesleğinden ihraç edilen ve hakkında dava açılan astsubayın yargılanmasına başlandı
Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp soruları gösterdiler! Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp soruları gösterdiler! Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp soruları gösterdiler!

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında,  tutuksuz sanık S.K. ile avukatı hazır bulundu.  

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık, 2013 yılında  jandarma astsubaylık sınavı sorularının Kur'an-ı Kerim'e el bastırılıp yemin  ettirildikten sonra kendilerine gösterildiğini itiraf etti. 

Üniversiteyi bitirdikten sonra 2013 yılında İstanbul'a iş aramaya  gittiğini, örgüte ait evlerde barınmak zorunda kaldığını anlatan S.K, 15 Temmuz  darbe girişiminden önce bu yapıyla bağlantısını bitirdiğini ileri sürdü. 

İstanbul'da aynı evde kaldığı FETÖ mensuplarının isimlerini de  paylaşan S.K, mahkeme heyetinin Fetullah Gülen hakkındaki görüşlerini sorması  üzerine, "Ben yanlarına barınmak için girdim. Bunların terör örgütü olduğunu  bilseydim asla yaklaşmazdım." görüşünü dile getirdi. 


"Bir saat soruları inceledim" 

Kaldıkları eve gelen ve adını "Mahmut" olarak hatırladığı FETÖ  mensubunun, kendisine "Astsubay olmak ister misin?" diye teklifte bulunduğunu  aktaran S.K, şunları söyledi:  

"Daha sonra beni 'Şahin' isimli bir şahısla görüştürdüler. Akabinde  astsubaylık sınavlarına hazırlanmaya başladım. 2013 Nisan ayında 'Kerem' kod adlı  kişi aradı. Pendik'te bir eve çağırdı. Adını bilmediğim ve daha önce hiç  görmediğim biri dizüstü bilgisayarını açtı. Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp soruları  gösterdi. Bu sorular 2013 jandarma sorularıydı. Bir saat soruları inceledim. Daha  sonra da evden çıktım. Sınavda, o evde gösterilen soruların 20'sine rastladım.  Fakat ben o yıl sınavı kazanamadım. 2014 yılında tekrar sınava hazırlandım.  Farklı dershaneye gittim ve kazandım. Kazandığım sınavda daha önceden soru  gösterilmedi."  

Astsubay olduktan sonra 2015 yılında Eskişehir'e atamasının  gerçekleştiğini belirten sanık S.K, "Eskişehir'e geldikten sonra bunlarla olan  bağımı zaten kesmeye başlamıştım. 2016 bahar aylarına kadar bunlar beni aramaya  devam etti ama ben muhatap olmadım. Ankara'da Jandarma Astsubaylık Okulu'nda  okuduğum dönemde bu yapı ile alakalı diyeceğim hiçbir devre arkadaşım yok."  ifadelerini kullandı.  

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı  erteledi.

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