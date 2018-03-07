NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Demirkol; "Quaresma'nın cezası muhtemelen 3-4 maça iner. Ama bu hareketi Mardinli bir oyuncu yapsa cezası 14 maç olurdu. Büyük takımlar bu tip durumlarda istediklerini alıyorlar. Caner hariç... Caner'in cezası bir ilkti ve muhtemelen öyle de kalacak." sözlerini kullandı.
07 Mart 2018 Çarşamba20 C.Ahir 1439
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Quaresma'nın cezası için flaş yorum! '14 maç...'
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