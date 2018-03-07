Askeri havaalanı sivil uçuşlara açılacak

Kerkük Valisi Rakan Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'teki mevcut askeri havaalanı içerisinde sivillerin de seyahat edebileceği bir bölümün açılması için Bağdat'tan gereken izinlerin alındığını ve hazırlıklara başlandığını" ifade etti.

İlgili bakanlıkla, Irak Sivil Havacılık Kurumu ve Hava Kuvvetlerinden onay belgelerini aldıklarını aktaran Said, "Teknik olarak, ilk etapta hava sahasının takibinin yapılması için radar sistemleri gönderildi. Şu an radarların nereye yerleştirileceğine ilişkin çalışmalar yapılıyor." dedi.

Said, Kerküklülerin uzun yıllardır beklediği havaalanının en kısa sürede hizmete başlamasını hedeflediklerini dile getirdi.

Hurriye Askeri Havaalanı, Kerkük kent merkezinin batısında yer alıyor.

Kerkük'teki havaalanı birçok defa el değiştirdi

Kerkük'teki Hurriye Askeri Havaalanı 1980'li yıllarda Irak'taki eski Baas rejimi tarafından İran ile girdiği 8 yıl süren savaş sırasında inşa edilmişti.

ABD'nin 2003'teki işgalinden sonra havaalanı, askeri lojistik uçaklar için kullanılmaya devam edildi. ABD'li askerlerin Kasım 2011'de ülkeden çekilmesinden sonra havaalanı Irak ordusuna teslim edilmişti.

Hurriye Askeri Havaalanında konuşlanan Irak ordusu terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından buradaki üslerini terk etmişti. Irak ordusunun çekilmesi üzerine güvenliği 3 yıl boyunca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin elinde bulunan havaalanı bu süre zarfında atıl bir durumda kalmıştı.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de düzenledikleri operasyonlar neticesinde başta havaalanı olmak üzere Kerkük'ün kontrolünü Peşmerge'den geri almıştı.