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Türkiye'nin büyük başarısı dünyaya örnek oldu!

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Türkiye'nin büyük başarısı dünyaya örnek oldu!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Son 10 yılda Türkiye`de 8 milyon 600 bini aşan istihdam artışı oldu.
Türkiye'nin büyük başarısı dünyaya örnek oldu! Türkiye'nin büyük başarısı dünyaya örnek oldu! Türkiye'nin büyük başarısı dünyaya örnek oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Jülide Sarıeroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla AA  muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarlarının kadın konusunu her zaman  siyaset ve ideolojiler üstü bir bakış açısıyla değerlendirdiğini ifade etti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinden kadınlarla ilgili  devrim niteliğinde çalışma, uygulama ve yasalara imza attıklarını dile getiren  Sarıeroğlu, şunları söyledi:
 
"Bugün geldiğimiz aşamada kadınlar hayatın her alanında daha aktif,  daha etkin şekilde yer alıyorlar. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet  duyuyoruz. Başta Anayasamız olmak üzere iş kanunlarımızda, sosyal güvenlik  mevzuatlarımızda, Medeni Kanunumuzda, aileyle ilgili mevzuatlarımızda, ceza  kanunlarında çok ciddi düzenlemeler yaptık."
 
"2023 YILINDA YÜZDE 41 HEDEFİNİ DE AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"
 
Kadınların iş gücüne katılımlarının önündeki engelleri ortadan  kaldırmak için çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan  Sarıeroğlu, "İstihdam oranlarını artırmayla ilgili büyük bir seferberlik içinde  olduk. Bu konuda bir başarı hikayesi yazdık. Son 10 yılda Türkiye'de 8 milyon 600  bini aşan istihdam artışı oldu. Bu rakam içerisindeki 4 milyon 175 bin kişinin  kadın olması gerçekten Türkiye'ye has bir başarı hikayesi. Şu anda tüm dünyada  konuşulan, örnek alınan bir durum. Hedefimiz bunu daha yükseğe taşımak." diye  konuştu.
 
Sarıeroğlu, kadınları kalkınmanın temel hedefi olarak gördüklerini  dile getirerek, şunları kaydetti:
 
"Türkiye'nin büyük hedefleri var. Ülkemiz, kadınların hayatın her  alanında daha da aktifleşmesiyle bu hedeflere ulaşmada daha hızlı yol alacaktır.  Kadınların iş gücüne katılım oranı şu anda yüzde 33,8 seviyesinde. 2023 yılı  hedefimiz yüzde 41. İnşallah 2023 yılında yüzde 41 hedefini de aşacağımıza  inanıyorum. Bunun için hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimiz var, çok  çeşitli program ve uygulamalarımız var, istihdam teşviklerimiz var, İŞKUR olarak  düzenlediğimiz mesleki eğitim kurslarımız ile iş başı eğitim programlarımız var.  Biz kadınlarımızın gücüne, enerjisine, sinerjisine inanıyoruz. İnşallah onların  gücü, enerjisi ve sinerjisiyle Türkiye'yi çok daha iyi yerlere getireceğiz."
 
Büyüme, kalkınma ve gelişmeye katkı sağlarken hayatını kaybeden  kadınları rahmetle yad eden Sarıeroğlu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi  Kadınlar Günü'nü kutladı.

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