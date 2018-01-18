18 Ocak 2018 Perşembe2 C.Evvel 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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2017 model Polo çarpma testinde
Dünyaca ünlü 'euroncap' şirketinin yaptığı araştırma sonucu, 2017 model Volkswagen Polo, sınıfının en dayanıklı otomobili seçildi. Aracın türlü çarpışma testlerine tabi tutulduğu görüntüler sosyal medyada meraklıları tarafından büyük ilgi gördü.
18 Ocak 2018 Perşembe 00:42
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