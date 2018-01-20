20 Ocak 2018 Cumartesi4 C.Evvel 1439
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  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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2019 model Jetta'da baş döndüren özellik

Volkswagen'in ülkemizde de çok satan modellerinden olan Jetta, yepyeni tasarımıyla görücüye çıktı.

Otomobilin iç dizaynında ilk kez kullanılacak olan led ışıklar, Jetta meraklılarından tam not aldı.

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