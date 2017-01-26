40 günlük bebeğini denize atan annenin görüntüleri bulundu!

İstanbul Fatih'te 40 günlük kız bebeğini Eminönü sahilde denize atarak öldüren anne Fatma K.'nın kucağındaki bebeğini denize atmadan dakikalar önce kameraya takılan görüntüsü ortaya çıktı.

Fatma K. adliyeye girdiği sırada ise gazetecilerin, “Neden yaptınız? Bir şey diyecek misiniz?” sorusuna, “Oğlum var, onu da öldüreceğim sonra” şeklinde cevap verdi.

Fatma K. ve imam nikahlı eşi Mustafa T. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, annenin bebeğini denize atmadan dakikalar önce görüntüsü tespit edildi.



Görüntüde, saat 06.17'yi gösterdiğinde anne Fatma K., Tuğçe adlı bebeğini kucağında taşırken görülüyor. Kurusıkı tabancayla ateş ettikten sonra öldüremeyince bebeğini denize atan Fatma K. emniyetteki ifadesinde, çocuğun babası Mustafa K.'nın bakacak durumları olmadığını söyleyerek kendisine, "Bebekten kurtul" diye baskı yapması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylerken verdiği ek ifadede imam nikahlı eşini cinayetle suçladı.





Fatma K. ek ifadede, "Ben ateş ettim ölmedi. Bunun üzerine kocam bebeğimizi boğdu, öldürdü 'git bunu at' dedi. Ben de denize attım" dediği öne sürüldü. Baba Mustafa K. emniyette olaydan haberi olmadığını öne sürmüştü.