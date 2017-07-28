29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
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Akar ve kuvvet komutanları Millet Camii'nde!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları üniformalarıyla, Millet Camii'nde sabah namazı kıldı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak,Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal,Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu Cumhurbaşkanlığı’ndaki Millet Camisi’nde namaz kıldı.

CAMİ CEMAATİNDEN BÜYÜK İLGİ

Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının camiye girişi vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

BAZI VATANDAŞLAR AĞLADI

Cami cemaati komutanlara büyük ilgi gösterirken, bazı vatandaşların sevinç gözyaşı döktüğü görüldü.

Videoda bir vatandaşın "Allahım sana şükürler olsun" diyerek ağladığı, başka bir vatandaşın ise "olması gereken tablo işte, birlik gösterisi bu" sözleri ile sevincini dile getirdiği duyuldu.

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