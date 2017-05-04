04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Ankara Üniversitesindeki çirkin tören yasaklandı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 'İnek Bayramı' adı altında İslama, Kur'an-ı Kerim'e ve dini değerlere saldırı yapılan töreni Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığının 'güvenlik gerekçesiyle' iptal ettiği belirtildi.

Geçen sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen 'İnek Bayramı' Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a yönelik çirkin görüntülere sahne olmuş ve büyük tepki toplamıştı. Bu sene 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulan etkinlik öncesi sosyal medyada birçok kullanıcı skandal görüntülerin tekrarlanmaması için kampanya başlatmıştı.

Siyasal Bilgiler Fakültesinde 80 senedir kutlandığı belirtilen bu töreni Dekanlığın 'güvenlik gerekçesiyle' iptal ettiği belirtilirken, bu konuyla ilgili üniversite yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Mülkiyeliler Birliği'nden açıklama

Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Erdal Eren'in yasak kararına ilişkin Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kadir Gürdal’la görüştü.

Gürdal, öğrencilerle toplantı halinde olduğunu belirterek İnek Bayramı etkinliklerinin yapılabileceğini söyledi. Öğrencilerin İnek Bayramı ile ilgili yapılacak etkinlikleri planlamaya devam ettiğini bildiren Gürdal, Rektörlükle tekrar görüşeceğini belirtti.

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