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- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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Ankara’da savaş alanını andıran mahalle kavgası
Olay geçtiğimiz Pazar günü öğleden sonra Saray- Gümüşoluk yolu üzerinde yaşandı. Husumetli olduğu öğrenilen iki taraf arasında çıkan kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasından anbean kaydedildi. Kavgaya karışan grupların çığlık sesleri mahallede yankılandı. Kavga eden gruplar birbirlerini araçlarıyla ezmeye kalkıştı. Beyaz renkli bir araç sürücüsü, kavga ettikleri kişilerin hızla arasına dalarak 3 kişiyi metrelerce fırlattı. Daha sonra giderek büyüyen kavgada taşlar ve sopalar ortaya çıktı. Kavga eden gruplar birbirlerine hiç acımadan vurdu. Film senaryolarını aratmayan kavgada çok sayıda kişi yaralandı.
Korkunç olayın ardından bölgeye 8 adet polis ekibinin sevk edildiği öğrenildi. Kavgada yaralanan kişilerin ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Savaşı andıran kavganın neden yaşandığı ise henüz bilinmiyor.
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