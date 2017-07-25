Ankara’da savaş alanını andıran mahalle kavgası

Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Saray Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta sonu yol ortasında savaş alanını andıracak büyük bir kavga yaşandı. Kavgada taşlar, sopalar ve çekiçler havada uçuştu. Kavgalı gruplar araçlarla birbirlerini ezdi.

Olay geçtiğimiz Pazar günü öğleden sonra Saray- Gümüşoluk yolu üzerinde yaşandı. Husumetli olduğu öğrenilen iki taraf arasında çıkan kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasından anbean kaydedildi. Kavgaya karışan grupların çığlık sesleri mahallede yankılandı. Kavga eden gruplar birbirlerini araçlarıyla ezmeye kalkıştı. Beyaz renkli bir araç sürücüsü, kavga ettikleri kişilerin hızla arasına dalarak 3 kişiyi metrelerce fırlattı. Daha sonra giderek büyüyen kavgada taşlar ve sopalar ortaya çıktı. Kavga eden gruplar birbirlerine hiç acımadan vurdu. Film senaryolarını aratmayan kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

Korkunç olayın ardından bölgeye 8 adet polis ekibinin sevk edildiği öğrenildi. Kavgada yaralanan kişilerin ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Savaşı andıran kavganın neden yaşandığı ise henüz bilinmiyor.