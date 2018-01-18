18 Ocak 2018 Perşembe2 C.Evvel 1439
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Apple, bozuk telefondaki hatasını kabul etmedi

Piyasadaki en pahalı telefona bile sahip olsanız Apple için fark etmiyor. Çünkü ABD'li şirket, 6 bin liradan başlayan fiyatlarla sattığı iPhone X'daki yazılım hatasını kabul etmiyor.

Telefonu kullanılamaz hale getiren sorun için Apple yetkililerinin tek çözümü, kullanıcının yeni yazılım güncellemesini beklemesi… 

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