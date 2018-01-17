17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
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- Bir Ayet
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Ayakkabısı ve saçlarıyla bağlama çalan garip müzisyen
Müzik piyasasında Çılgın Serkan olarak tanınan, Doğu Anadolu Bölgesi düğünlerinin aranan ismi bu müzisyen, değişik şekillerde saz çalma becerileri ile meşhur. İşte o performanslardan birisi.
17 Ocak 2018 Çarşamba 12:36
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