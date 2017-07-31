Aziz Yıldırım trafiği birbirine kattı! Motosiklet sürücüsünün önüne kırıp..

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, trafikte seyrederken bir motosikletliyle tartıştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, aracını trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı. Motosiklet sürücüsüne ağır hakaretlerde bulunan Yıldırım'ın ve korumalarının tartışma anları kask kamerasına yansıdı.

Üsküdar Kuşbakışı Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde giden Engin Ergan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın aniden sinyal vermeden önüne kırmasıyla panik yaşadı. Yıldırım'ın kullandığı araca yaklaşan Ergan, Aziz Yıldırım'a sinyal vermesi gerektiğini söyledi. Ergan'ın tepki gösterdiği Yıldırım ilk önce, aracının camını açarak küfür etmeye başladı. Aziz Yıldırım ardından kullandığı otomobilini motosikletlinin üzerine kırarak aracını durdurdu. Yıldırım daha sonra Ergan'a "Sinyalinin A.... Ne sinyali lan. Arabalar önümde görmüyorsun. Arabalar önüme giriyor sen sinyalden bahsediyorsun" dedi. Bu sırada arkadaki bir otomobilden inen Aziz Yıldırım'ın korumaları devreye girdi. Korumalar Ergan'a sert bir şekilde bağırarak, " Biz gideceğiz ondan sonra çıkacaksın buradan " dediler. Ardından Aziz Yıldırım aracıyla yoluna devam etti.

’Hayatımı riske atıyorsun’ deyince sert bir tepki gördüm

Tüm bu yaşanalar sonrası motosiklet sürücüsü Engin Ergan, yaşadıklarını anlattı. Ergan, "İşe giderken bir aracın sinyal vermeden yola girdi. ‘Neden sinyal vermiyorsun, benim hayatımı riske atıyorsun’ dedim. Açıklama bekledim kendisinden sert bir tepki gördüm. Korumaları tarafından tehdit edildim. Yol hakkının kendilerinde olduğunu onlar gittikten sonra devam edebileceğimi söylediler. Hem hayatımı riske attılar em de beni tehdit ettiler. Benim korkuyla dolaşmama neden oldular" dedi. Trafikteki araç sürücülerine de seslenen Ergan, "Motorcu arkadaşlara dikkat etsinler. Sinyal çok önemli. Şoförlerinin hangi yola gideceğini bilemem. Sinyal vermeleri gerekiyor. Ben de ona göre tedbirimi alayım. Bizim hayatımızı kimsenin riske atmaya hakkı yok" dedi. Motosiklet sürücüsü Ergan, hukuki yollara başvuracağını da belirtti.

Öte yandan tüm bu yaşananlar Ergan'ın kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yıldırım sinyal vermeden yola giriyor. Motosiklet sürücüsü sinyal vermediği için tepki gösteriyor. Bunun üzerine Aziz Yıldırım, aracının camını açarak küfür ediyor. Ardından Yıldırım, aracını motosikletlinin üzerine kırarak aracını durduruyor. Aracının kapısını çana Yıldırım, bağırmaya devam ediyor. Bu sırada arkadaki bir otomobilden inen Yıldırım'ın korumaları, şahsa bağırmaya başlıyor. Ardından Yıldırım aracıyla ayrılıyor.