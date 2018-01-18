18 Ocak 2018 Perşembe2 C.Evvel 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Barcelona'nın Ronaldinho için hazırladığı klip rekor kırıyor
Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'nun 37 yaşında futbolu bırakmasının ardından eski kulübü Barcelona, efsane futbolcu için bir klip hazırladı.
18 Ocak 2018 Perşembe 14:04
Klip kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.
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