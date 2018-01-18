18 Ocak 2018 Perşembe2 C.Evvel 1439
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Barcelona'nın Ronaldinho için hazırladığı klip rekor kırıyor

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'nun 37 yaşında futbolu bırakmasının ardından eski kulübü Barcelona, efsane futbolcu için bir klip hazırladı.

 Klip kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

 

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