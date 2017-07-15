15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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Başaramayacaksınız, Bayrağımızı indiremeyeceksiniz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe'de yaptığı tarihi konuşma, hafızalara kazınmıştı. Erdoğan bu konuşmasıyla dünyaya ve tüm terör örgütlerine adeta meydan okumuştu.
15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:48
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