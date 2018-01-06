06 Ocak 2018 Cumartesi19 R.Ahir 1439
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Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından milli piyade tüfeği MPT-76, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine alınd

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yerli ve milli MPT-76'nın ardından milli piyade tüfeği ailesinin diğer üyesi MPT-55 de Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığınca kullanılmaya başlandı.Başbakan Binali Yıldırım, Mehmet Akif İnan Vakfı hizmet binasının açılışında ve cuma namazı için gittiği Taceddin Dergahı Camisi'nde yerli piyade tüfeği MPT-55 ile korundu.
 

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