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- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından milli piyade tüfeği MPT-76, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine alınd
06 Ocak 2018 Cumartesi 11:31
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yerli ve milli MPT-76'nın ardından milli piyade tüfeği ailesinin diğer üyesi MPT-55 de Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığınca kullanılmaya başlandı.Başbakan Binali Yıldırım, Mehmet Akif İnan Vakfı hizmet binasının açılışında ve cuma namazı için gittiği Taceddin Dergahı Camisi'nde yerli piyade tüfeği MPT-55 ile korundu.
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