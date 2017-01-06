06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
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  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
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BBC'den olay video! "Kafa kesmeye 3 gün kaldı, ne giyeceğim?"

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin IŞİD gelinleriyle dalga geçen 'IŞİD'in Umutsuz Ev Kadınları' adlı skeci tartışma yarattı. Kimi izleyiciler programı IŞİD ile dalga geçtiği için kutlarken, kimileri de bu konuda şaka yapılmasına tepki gösterdi.
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