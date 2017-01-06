06 Ocak 2017 Cuma8 R.Ahir 1438
- Galatasaray'dan gönülleri fetheden açıklama! "Tüm Türkiye’ye sözümüzdür"Bakan duyurdu! 350 diplomat FETÖ’den ihraç edildiBozdağ: Talimatı terör örgütü PKK verdiBakan açıkladı: ABD'den saldırı yapıldıİşte kahraman polisin 2 teröristi öldürdüğü o anlarBBC'den olay video! "Kafa kesmeye 3 gün kaldı, ne giyeceğim?"Ürdün'den flaş 'Reina' kararı!Gezici Levent gizli kapaklı boşandıİzmir şehitleri için tören düzenlendiİzmir Adliyesi'ne saldıran hainlerin kimlikleri belli oldu
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
- “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
İmsak 06:50 Güneş 08:22 Öğle 13:17 İkindi 15:37 Akşam 17:58 Yatsı 19:24
- 14°C Adana
- 5°C Adıyaman
- 8°C Afyon
- 14°C Ağrı
- 12°C Amasya
- 5°C Ankara
- 16°C Antalya
- 5°C Artvin
- 15°C Aydın
- 12°C Balıkesir
- BIST: 76.645 0.34
- Altın: 137,017 0.44
- Dolar: 3,6167 0.46
- Euro: 3,8341 0.48
BBC'den olay video! "Kafa kesmeye 3 gün kaldı, ne giyeceğim?"
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin IŞİD gelinleriyle dalga geçen 'IŞİD'in Umutsuz Ev Kadınları' adlı skeci tartışma yarattı. Kimi izleyiciler programı IŞİD ile dalga geçtiği için kutlarken, kimileri de bu konuda şaka yapılmasına tepki gösterdi.
06 Ocak 2017 Cuma 11:33
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.