11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:30Güneş 07:57Öğle 13:25İkindi 16:13Akşam 18:41Yatsı 20:01
    • 17°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 87.473 -1.53
  • Altın: 146,799 0.65
  • Dolar: 3,6888 0.18
  • Euro: 3,9268 0.07

Beyni yanmış FETÖ’cü teröristbaşı Gülen’i anlatıyor

Beyinleri adeta fonksiyonlarını yitiren FETÖ militanların videoları sosyal medyada dalga konusu olmaya devam ediyor.

 Sözde hocaefendileri olan teröristbaşı Fetullah Gülen’le yaşadıklarını anları anlatan video sosyal medyanın diline düştü.

FETÖ’nün kanalı Irmak TV'de yayımlanan Geçmişten İzler prorgramında konuşan Yusuf Pekmezci, teröristbaşı Fetullah Gülen’i görünce üzerine atladığını, kendine çekip boynunu, gözlerini öptüğünü anlattı.

Teröristbaşı Gülen’in müridi Pekmezci videoda şu ifadeleri kullandı:

“Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, aramızda da kimse kalmadı. Böyle kaldırınca kafamı, içimden böyle bir hi kabardı. Hocaefendinin üstüne bir atladım. Hocaefendi beni bir itti. Eli ellerime değdi. Böyle yüksek voltlu bir ceryana kapılmışım gibi bir titredim. Böyle ceryan çarptı. O heyecanla atladım hocaefendinin üzerine pazularından tuttum. Çektim kendime böyle boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Bir daha atıldım üstüne. Hocaefendi kucağımdan kurtulmak için uğraşıyor. Böyle iyice sardım beline, çektim kendime adeta kaburgalarının çıtırdadığını hissettim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım.”

FETÖ militanının Teröristbaşı Gülen’e karşı duyduğu hissiyatı görünce ne kadar şizofrenik vakalar oluklarını bir kez daha göreceksiniz. İşte o video..

Benzer Videolar
Ceyhun Çelikten'in sesinden Ak Parti'nin referandum şarkısı: Tabii ki Evet
Ceyhun Çelikten'in sesinden Ak Parti'nin referandum şarkısı: Tabii ki Evet
Herkes Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini konuşuyor!
Herkes Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini konuşuyor!
Şehit kaymakama oğlunun son sözü 'Beni bırakıp gitme' olmuş
Şehit kaymakama oğlunun son sözü 'Beni bırakıp gitme' olmuş
80 Yaşındaki dedemizden "ben de varım" mesajı!
80 Yaşındaki dedemizden "ben de varım" mesajı!
İşte Sedat Peker'in referandum kararı
İşte Sedat Peker'in referandum kararı
40 günlük bebeğini denize atan annenin görüntüleri bulundu!
40 günlük bebeğini denize atan annenin görüntüleri bulundu!
'Evet' kampanyasına katılan Celal Kılıçdaroğlu: Kemal abi sen de var mısın?
'Evet' kampanyasına katılan Celal Kılıçdaroğlu: Kemal abi sen de var mısın?
SOLOTÜRK 2017 sezonuna hazır
SOLOTÜRK 2017 sezonuna hazır
Kum Sanatçısı Tarkan Köylü Fethi Sekin’i unutmadı
Kum Sanatçısı Tarkan Köylü Fethi Sekin’i unutmadı
Sosyete kasabı Nusret'e Yozgatlı kelleci Arif'ten tepki
Sosyete kasabı Nusret'e Yozgatlı kelleci Arif'ten tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Şehit Bahattin Bakır’ın cenaze töreninde kız kardeşinin feryadı yürek yaktı!
Şehit Bahattin Bakır’ın cenaze töreninde kız kardeşinin feryadı yürek yaktı!
En Çok İzlenen Videolar
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri