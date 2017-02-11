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Beyni yanmış FETÖ’cü teröristbaşı Gülen’i anlatıyor
Sözde hocaefendileri olan teröristbaşı Fetullah Gülen’le yaşadıklarını anları anlatan video sosyal medyanın diline düştü.
FETÖ’nün kanalı Irmak TV'de yayımlanan Geçmişten İzler prorgramında konuşan Yusuf Pekmezci, teröristbaşı Fetullah Gülen’i görünce üzerine atladığını, kendine çekip boynunu, gözlerini öptüğünü anlattı.
Teröristbaşı Gülen’in müridi Pekmezci videoda şu ifadeleri kullandı:
“Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, aramızda da kimse kalmadı. Böyle kaldırınca kafamı, içimden böyle bir hi kabardı. Hocaefendinin üstüne bir atladım. Hocaefendi beni bir itti. Eli ellerime değdi. Böyle yüksek voltlu bir ceryana kapılmışım gibi bir titredim. Böyle ceryan çarptı. O heyecanla atladım hocaefendinin üzerine pazularından tuttum. Çektim kendime böyle boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Bir daha atıldım üstüne. Hocaefendi kucağımdan kurtulmak için uğraşıyor. Böyle iyice sardım beline, çektim kendime adeta kaburgalarının çıtırdadığını hissettim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım.”
FETÖ militanının Teröristbaşı Gülen’e karşı duyduğu hissiyatı görünce ne kadar şizofrenik vakalar oluklarını bir kez daha göreceksiniz. İşte o video..
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