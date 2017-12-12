12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na güldüren cevap
Başbakan Binali Yıldırım, bütçe görüşmelerinde konuştu. Başbakan Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdiği bölüm izleyenleri güldürdü.
12 Aralık 2017 Salı 10:03
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