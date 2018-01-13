13 Ocak 2018 Cumartesi25 R.Ahir 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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BMW M5'le drift yaparken 4 kez yakıt ikmali yaptılar!
BMW M Departmanının bugüne kadar hazırladığı en güçlü ve en hızlı M5 olarak yollara inen 6. nesil BMW M5, kırdığı iki rekorla Guiness tarihinde yerini aldı.
13 Ocak 2018 Cumartesi 00:14
“Drift yaparak en fazla turu atmak" ve “En uzun süreli drift" olarak iki ayrı rekora imza atan yeni BMW M5, hareket halindeyken yaptığı 4 yakıt ikmaliyle hiç durmadan 8 saat boyunca drift yaptı.
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