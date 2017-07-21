21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
- Haritayı gösterdi ve uyardı!Şok görüntü! Sadece 4 dakika önce..Öğretmeni şehit eden PKK'lıların son haliTam bir rezalet! 10 yaşındaki kızın..Adliyeye böyle getirildiler!Barda dehşet! Kalabalığın üzerine ateş ettiSinan Akçıl'a "15 Temmuz" linciÜlkesini büyük bir tehlike bekliyorABD'den kendi vatandaşlarına yasak!'Tanık papağan' mahkemenin seyrini değiştirdi!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:51 Güneş 05:43 Öğle 13:18 İkindi 17:13 Akşam 20:39 Yatsı 22:22
- 34°C Adana
- 38°C Adıyaman
- 27°C Afyon
- 33°C Ağrı
- 29°C Amasya
- 30°C Ankara
- 31°C Antalya
- 25°C Artvin
- 33°C Aydın
- 29°C Balıkesir
- BIST: 106.787 0.05
- Altın: 141,980 0.63
- Dolar: 3,5322 0.32
- Euro: 4,1122 0.41
Bodrum’da şok görüntüler! Depremden 4 dakika önce…
Bodrum açıklarında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremden 4 dakika önce kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, sokakta yatan köpeklerin sarsıntıyı önceden hissedip kaçıştığı görülüyor.
21 Temmuz 2017 Cuma 15:01
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.