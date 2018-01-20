20 Ocak 2018 Cumartesi4 C.Evvel 1439
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Böyle anne olmaz olsun!

Çin'de kaydedilen görüntülerde zavallı bir çocuk annesi tarafından böyle cezalandırıldı. Çocuğunu scooter'ın arkasına bağlayan anne oğlunu yaramazlıklarından dolayı cezalandırdı iddia edildi.

Dailymail'de yayınlanan habere göre çocuğun ellerinden bağlı bir şekilde sürüklendiğini görerek durduran ve görüntüleri kaydeden kişi anneye bunu yapmaması konusunda ikna etmeye çalışsa da başaramadı.

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