11 Ocak 2018 Perşembe24 R.Ahir 1439
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- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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Böyle domuz avı görülmedi: Bir anda karşı karşıya kaldılar
Av sırasında bir anda domuzla karşı karşıya kalan avcı son anda paçayı kurtardı. Avcı 'Selçuk Poslu'nun kamerası tarafından saniye saniye çekilen görüntüleri izliyoruz.
11 Ocak 2018 Perşembe 14:03
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