17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
- İzleyenleri kendine hayran bırakan minik hafız kızDemirtaş ve Yüksekdağ'a kötü haber!Baykal da başkanlığı istemişEl Bab şehidinin son istediğiDarphane'nin altın üretimi 16 yılın dibinde'Şehitler Ölmez' türküsünü bir de Mehmetçikten dinleyin...Akdeniz'de facia! Çok sayıda ölü varÖTV indirimi geldi, lüks otomobiller taksi olduEvlendirme programında tekme tokat kavga ettilerKapadokya Havalimanı 5 ay süreyle kapatılıyor
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
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Bu adam sakın adres sormayın! Nedeni ise..
Adres tarif ederken tavsiyelerde bulunan ama adres dışında her şeyi söyleyen iyi niyetli adam..
17 Ocak 2017 Salı 15:42
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