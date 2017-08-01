01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Bu da uzaylı PKK'lı! Bakın ne işe yarıyormuş

Kaçacak delikleri kalmayan PKK'lı teröristler artık ilginç yöntemler denemeye başladı. Onlardan birini Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar paylaştı.

Videoda termal tespitinden kaçmak için bir teröriste boydan boya alüminyum folyo giydirdikleri görülüyor.

Güvenlik uzmanı aynı zamanda Emekli Özel Harp ve Komando Subayı olan Abdullah Ağar, teröristlerin termal kameralardan kurtulmak için kullandıkları folyolu yöntemi sosyal medya hesabından paylaştı. 

Ağar’ın paylaştığı videoda alüminyum folyoya sarılmış bir terörist ve yanında ise folyonun nasıl kullanılması gerektiğini anlatan başka bir terörist bulunuyor.

Ağar, paylaştığı videonun altına ise şu notu düştü: “Operasyonlarda yakalanan yüzlerce m2'lik alüminyum folyonun nedeni: PKK'nın termal tespite karşı geliştirmeye çalıştığı taktik. Sonuç: YPG'li, DSG'li PKK'lıdan sonra UZAYLI PKK'lı... Elinde M-16'sı ile.”

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