Bu videoyu izlerken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız!

29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Türkiye'nin ve İslam alemi üzerine oynanan oyunları anlatan video sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Çay House’dan Samet Seven’in hazırladığı “Diriliş - Kıyamet Spoken Word” isimli çalışma hislerinize tercüman olacak.
29 Aralık 2016 Perşembe 15:05
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