28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Büyükelçi Karlov'a suikast STV'de işlenmiş
FETÖ'nün yayın organlarından Samanyolu TV'de daha önceden yayınlanan bir dizide, Rus Büyükelçi Karlov'a suikastın işlendiği ortaya çıktı. Suikast sahnesi, Karlov'a yapılan suikastle birebir benzerlikler taşıyor.
28 Aralık 2016 Çarşamba 08:55
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