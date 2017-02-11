11 Şubat 2017 Cumartesi15 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:30Güneş 07:57Öğle 13:25İkindi 16:13Akşam 18:41Yatsı 20:01
    • 6°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 87.473 -1.53
  • Altın: 146,571 0.49
  • Dolar: 3,6888 0.18
  • Euro: 3,9268 0.07

Ceyhun Çelikten'in sesinden Ak Parti'nin referandum şarkısı: Tabii ki Evet

AK Parti'nin referandum şarkısı 'tabi ki evet' ilk kezAksaray'da doğalgaz depolama tesisi açılışında meydanlarda dinletilmişti.

Sözü ve müziği Yalçın Polat'a ait olan Ceyhun Çelikten'in sesinden Ak Parti'nin referandum kampanyasında kullanacağı "Tabii ki Evet" şarkısının orjinal hali yayınlandı. İşte "Tabiiki Evet"in sözleri..

TABİİ Kİ EVET
Büyük bir millet
Güçlü bir devlet
Son güne kadar
Biz varız elbet

Haydi büyük ülkem
Haydi tam gayret
Gelecek nesiller için
TABİİ Kİ EVET

Tek millet Tek vatan için
Toprağında yatan için
Tüm ecdadın atan için
TABİİ Kİ EVET
TABİİ Kİ EVET

Temmuzda şahitler için
Kahraman yiğitler için
Gaziler şehitler için
TABİİ Kİ EVET
TABİİ Kİ EVET

Tarafsız bir yargı için
Her görüşe saygı için
Tarihinin hatrı için
TABİİ Kİ EVET
TABİİ Kİ EVET

Göklerden gelen bir karar vardır
Yüce milletin bekâsı için
Sanma başka bir kurtuluş vardır
Tam özgürlük için
TABİİ Kİ EVET

Tek millet Tek vatan için
Toprağında yatan için
Tüm ecdadın atan için
TABİİ Kİ EVET
TABİİ Kİ EVET

Temmuzda şahitler için
Kahraman yiğitler için
Gaziler şehitler için
TABİİ Kİ EVET
TABİİ Kİ EVET

Tarafsız bir yargı için
Her görüşe saygı için
Tarihinin hatrı için
TABİİ Kİ EVET
TABİİ Kİ EVET

Devletimizin istikrarı için
Şanlı tarihin tekrarı için
Kutlu zaferin ikramı için
TABİİ Kİ EVET

 

Benzer Videolar
Ceyhun Çelikten'in sesinden Ak Parti'nin referandum şarkısı: Tabii ki Evet
Ceyhun Çelikten'in sesinden Ak Parti'nin referandum şarkısı: Tabii ki Evet
Herkes Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini konuşuyor!
Herkes Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini konuşuyor!
Şehit kaymakama oğlunun son sözü 'Beni bırakıp gitme' olmuş
Şehit kaymakama oğlunun son sözü 'Beni bırakıp gitme' olmuş
80 Yaşındaki dedemizden "ben de varım" mesajı!
80 Yaşındaki dedemizden "ben de varım" mesajı!
40 günlük bebeğini denize atan annenin görüntüleri bulundu!
40 günlük bebeğini denize atan annenin görüntüleri bulundu!
'Evet' kampanyasına katılan Celal Kılıçdaroğlu: Kemal abi sen de var mısın?
'Evet' kampanyasına katılan Celal Kılıçdaroğlu: Kemal abi sen de var mısın?
SOLOTÜRK 2017 sezonuna hazır
SOLOTÜRK 2017 sezonuna hazır
Kum Sanatçısı Tarkan Köylü Fethi Sekin’i unutmadı
Kum Sanatçısı Tarkan Köylü Fethi Sekin’i unutmadı
Sosyete kasabı Nusret'e Yozgatlı kelleci Arif'ten tepki
Sosyete kasabı Nusret'e Yozgatlı kelleci Arif'ten tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Şehit Bahattin Bakır’ın cenaze töreninde kız kardeşinin feryadı yürek yaktı!
Şehit Bahattin Bakır’ın cenaze töreninde kız kardeşinin feryadı yürek yaktı!
Gizli çekimde FETÖ sapkınlıklarını anlattılar!
Gizli çekimde FETÖ sapkınlıklarını anlattılar!
En Çok İzlenen Videolar
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri