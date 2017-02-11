Ceyhun Çelikten'in sesinden Ak Parti'nin referandum şarkısı: Tabii ki Evet

AK Parti'nin referandum şarkısı 'tabi ki evet' ilk kezAksaray'da doğalgaz depolama tesisi açılışında meydanlarda dinletilmişti.

Sözü ve müziği Yalçın Polat'a ait olan Ceyhun Çelikten'in sesinden Ak Parti'nin referandum kampanyasında kullanacağı "Tabii ki Evet" şarkısının orjinal hali yayınlandı. İşte "Tabiiki Evet"in sözleri..

TABİİ Kİ EVET

Büyük bir millet

Güçlü bir devlet

Son güne kadar

Biz varız elbet



Haydi büyük ülkem

Haydi tam gayret

Gelecek nesiller için

TABİİ Kİ EVET



Tek millet Tek vatan için

Toprağında yatan için

Tüm ecdadın atan için

TABİİ Kİ EVET

TABİİ Kİ EVET



Temmuzda şahitler için

Kahraman yiğitler için

Gaziler şehitler için

TABİİ Kİ EVET

TABİİ Kİ EVET



Tarafsız bir yargı için

Her görüşe saygı için

Tarihinin hatrı için

TABİİ Kİ EVET

TABİİ Kİ EVET



Göklerden gelen bir karar vardır

Yüce milletin bekâsı için

Sanma başka bir kurtuluş vardır

Tam özgürlük için

TABİİ Kİ EVET



Tek millet Tek vatan için

Toprağında yatan için

Tüm ecdadın atan için

TABİİ Kİ EVET

TABİİ Kİ EVET



Temmuzda şahitler için

Kahraman yiğitler için

Gaziler şehitler için

TABİİ Kİ EVET

TABİİ Kİ EVET



Tarafsız bir yargı için

Her görüşe saygı için

Tarihinin hatrı için

TABİİ Kİ EVET

TABİİ Kİ EVET



Devletimizin istikrarı için

Şanlı tarihin tekrarı için

Kutlu zaferin ikramı için

TABİİ Kİ EVET



