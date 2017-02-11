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- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Ceyhun Çelikten'in sesinden Ak Parti'nin referandum şarkısı: Tabii ki Evet
Sözü ve müziği Yalçın Polat'a ait olan Ceyhun Çelikten'in sesinden Ak Parti'nin referandum kampanyasında kullanacağı "Tabii ki Evet" şarkısının orjinal hali yayınlandı. İşte "Tabiiki Evet"in sözleri..
TABİİ Kİ EVET
Büyük bir millet
Güçlü bir devlet
Son güne kadar
Biz varız elbet
Haydi büyük ülkem
Haydi tam gayret
Gelecek nesiller için
TABİİ Kİ EVET
Tek millet Tek vatan için
Toprağında yatan için
Tüm ecdadın atan için
TABİİ Kİ EVET
TABİİ Kİ EVET
Temmuzda şahitler için
Kahraman yiğitler için
Gaziler şehitler için
TABİİ Kİ EVET
TABİİ Kİ EVET
Tarafsız bir yargı için
Her görüşe saygı için
Tarihinin hatrı için
TABİİ Kİ EVET
TABİİ Kİ EVET
Göklerden gelen bir karar vardır
Yüce milletin bekâsı için
Sanma başka bir kurtuluş vardır
Tam özgürlük için
TABİİ Kİ EVET
Tek millet Tek vatan için
Toprağında yatan için
Tüm ecdadın atan için
TABİİ Kİ EVET
TABİİ Kİ EVET
Temmuzda şahitler için
Kahraman yiğitler için
Gaziler şehitler için
TABİİ Kİ EVET
TABİİ Kİ EVET
Tarafsız bir yargı için
Her görüşe saygı için
Tarihinin hatrı için
TABİİ Kİ EVET
TABİİ Kİ EVET
Devletimizin istikrarı için
Şanlı tarihin tekrarı için
Kutlu zaferin ikramı için
TABİİ Kİ EVET
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