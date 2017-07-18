18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
- Uyanık sürücüler çareyi beklemekte bulduÇitos Efe herkesi kahkahaya boğdu!İşte FETÖ'cülerin toplandığı AVMCami imamına bıçaklı saldırı! Tesbihat sırasında..Bozdağ'dan tek tip kıyafet açıklaması!Cem Yılmaz eleştirilere tahammül edemeyince..Darbeci Sönmezateş'ten Adil Öksüz itirafı!Rıza Kayaalp: Allah'tan sosyal medya varKatilden şaka gibi ifade! Sevgilisini parçalayıp..Rusya ve Türkiye'den peş peşe S-400 açıklaması
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- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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Çitos Efe herkesi kahkahaya boğdu!
Sosyal medyada 'Bana çirkin dedi' videosuyla fenomen olan Erzurumlu 'Çitos Efe' Çocuktan Al Haberi Ünlüler programına katıldı. Sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Efe Koçyiğit'in yemek sohbeti herkesi kahkahaya boğdu.
18 Temmuz 2017 Salı 15:44
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