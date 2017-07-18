18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:47Güneş 05:40Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:25
    • 36°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 34°C Ağrı
    • 34°C Amasya
    • 32°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 36°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 105.846 -0.35
  • Altın: 140,862 0.61
  • Dolar: 3,5255 -0.16
  • Euro: 4,0722 0.52

Çitos Efe herkesi kahkahaya boğdu!

Sosyal medyada 'Bana çirkin dedi' videosuyla fenomen olan Erzurumlu 'Çitos Efe' Çocuktan Al Haberi Ünlüler programına katıldı. Sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Efe Koçyiğit'in yemek sohbeti herkesi kahkahaya boğdu.
Benzer Videolar
Canlı yayına çıkarılan ayı sunucuya saldırdı
Canlı yayına çıkarılan ayı sunucuya saldırdı
Polis memuru Nusret'i fena dalgaya aldı
Polis memuru Nusret'i fena dalgaya aldı
"Bana kimse vuramaz" diyen dövüş üstadı rezil oldu!
"Bana kimse vuramaz" diyen dövüş üstadı rezil oldu!
Sevimli ördek zabıtaya zor anlar yaşattı
Sevimli ördek zabıtaya zor anlar yaşattı
Tamirhanede eşek şakası!
Tamirhanede eşek şakası!
Böyle papağan görülmedi!
Böyle papağan görülmedi!
Son sınıf öğrencilerinden 9.sınıf öğrencilerine öğretmen şakası
Son sınıf öğrencilerinden 9.sınıf öğrencilerine öğretmen şakası
Minik çocuğun uyku ile imtihanı
Minik çocuğun uyku ile imtihanı
İlk defa paraşütle atlayan adam krize girdi
İlk defa paraşütle atlayan adam krize girdi
Afganistan'da güvenlikten geçmek
Afganistan'da güvenlikten geçmek
Beşiktaş taraftarına narkoz işlemedi
Beşiktaş taraftarına narkoz işlemedi
Okula giden köpek görenleri şaşırtıyor
Okula giden köpek görenleri şaşırtıyor
En Çok İzlenen Videolar
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri