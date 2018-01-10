11 Ocak 2018 Perşembe23 R.Ahir 1439
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Cobra helikopterinin hedefi tam 12'den vurduğu görüntüler kamerada

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emektar savaşçısı AH-1 Cobra'nın, 20 mm top ve 70 mm'lik roketler ile hedefi tam 12'den vurduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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