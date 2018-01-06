Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız gazeteciyi fırçaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransız mevkidaşı Macron ile ortak basın toplantısında konuştu.

Fransız bir gazetecinin "Türkiye MİT TIR'larıyla Suriye'ye silah gönderdi" sorusu üzerine Erdoğan: Suriye'ye kim silah gönderdi? Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Çünkü o operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı. Şu anda onlar içeride, hapisteler şu anda ve operasyon yaptılar. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik, kamyonlarla silah taşıma vesaire gibi, nereye neyi taşıyacağı gibi yetkileri, hakkı vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika'nın 4 bin TIR Suriye'ye şu anda getirmiş olduğu silahları niye sormuyorsun?" dedi.