22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesinde Kur'an-ı Kerim okudu
El Bab'da DEAŞ'ın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
22 Ocak 2017 Pazar 10:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu.
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