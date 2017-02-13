13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahreyn'de 'Diriliş' sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Al Halife, madalya tevdi töreni ve iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanmasının ardından akşam yemeğine geçti.

Sakhir Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı

Bahreyn Devlet Operası, Erdoğan'ın ziyareti onuruna verilen yemekte son zamanların popüler dizisi olan 'Diriliş Ertuğrul'un jenerik müziğini çaldı.

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