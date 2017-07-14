15 Temmuz 2017 Cumartesi20 Şevval 1438
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Cumhurbaşkanlığı'ndan ağlatan 15 Temmuz klibi
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde "Vakit Gelir" isminde klip hazırlandı.
14 Temmuz 2017 Cuma 22:46
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