02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Darbecilerin yeni imajı!

Akıncı Üssü davasında getirilen darbeci askerlerin cezaevindeki yeni imajları dikkat çekti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına başlandı.

Mahkemeye tek tek getirilen darbecilerin cezaevindeyken görünümlerinde yaşanan değişim dikkat çekti.

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