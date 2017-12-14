14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Denizhan Vural'dan “Hakan Yılmaz’a saldırı" açıklaması

İşadamı Denizhan Vural bir basın toplantısı düzenleyerek, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Vural, Hakan Yılmaz’ı tanımadığını, ağır tahrik sonucu tepkisini ortaya koyduğunu, tek pişmanlığının eşinin yanında olduğunu görmemesi olduğunu söyledi.
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