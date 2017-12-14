14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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Denizhan Vural'dan “Hakan Yılmaz’a saldırı" açıklaması
İşadamı Denizhan Vural bir basın toplantısı düzenleyerek, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Vural, Hakan Yılmaz’ı tanımadığını, ağır tahrik sonucu tepkisini ortaya koyduğunu, tek pişmanlığının eşinin yanında olduğunu görmemesi olduğunu söyledi.
14 Aralık 2017 Perşembe 14:29
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